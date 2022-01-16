Учёные: продолжительность жизни человека увеличится на 10-20% в будущем

Учёные утверждают, что в будущем люди станут жить на 10–20% дольше. Сейчас исследователи изучают способы увеличения продолжительности жизни людей с помощью медикаментов. Два популярных лекарства — метформин и рапамицин — уже показали свою эффективность на животных. Оба препарата нацелены на молекулярные процессы, связанные со старением клеток.

Другой препарат группы сенолитиков удаляет стареющие клетки из организма. Кроме того, учёные работают над другим метолом, называемым клеточным репрограммированием, который может обратить вспять старение и восстановить функции клеток.

Когда эти лекарства станут доступны обществу, пока неясно.