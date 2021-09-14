Учёные протестировали замену человеческим костям

Нередко костную ткань восстанавливают с помощью регенеративных биоматериалов. Учёные решили изучить биоматериал коллагена, предназначенный для этого, — смотрели, как он влияет на различные процессы, например, на активность стволовых клеток, активацию иммунных клеток и активность эндотелиальных клеток. Все эти процессы важны для образования новых кровеносных сосудов.

Учёные наблюдали за ростом эндотелиальных клеток в течение 6-12 часов. В итоге с одним материалом кровеносные сосуды начали генерироваться быстрее. Использовался хондроитин-6-сульфат.

Эта научная работа поможет в проведении сложных операций. Учёные отметили, что доказали: существуют различия в реакциях клеток в зависимости от используемого материала.