Учёные проведут экспериментальный концерт для оценки риска заразиться там коронавирусом

Как пишет The Guardian, участникам опыта дадут специальные трекеры и бутылки с флюоресцирующим дезинфицирующим средством. Это позволит оценить, каких поверхностей гости касаются больше всего.

На концерте выступит немецкий поп-певец Тим Бендцко. Мероприятие пройдёт на крытой площадке в Лейпциге 22 августа. Посетителей концерта в возрасте от 18 до 50 лет обяжут носить специальные гаджеты на шее, которые будут передавать сигнал с интервалом в пять секунд. Так учёные получат данные о передвижении каждого человека.

Цель эксперимента — определить меры безопасности, при которых можно будет проводить массовые мероприятия осенью.