Учёные провели эксперимент с колой и «Ментосом» на вершине горы

Опыты с «Кока-колой» и «Ментосом» стали популярными после очередного выпуска «Разрушителей легенд» в 2006 году. Эффект обусловлен тем, что диетическая кола имеет низкое поверхностное натяжение, а мятные драже микропористы, что увеличивает вероятность образования пузырьков на их поверхности.

Для новых экспериментов учёные поднимались на горы Митчелл, Пайкс-Пик и другие в штатах Калифорния, Невада и Юта. Каждые 300 метров они бросали «Ментос» в одинаковые бутылки с диетической колой. Затем исследователи замеряли количество образовавшейся пены.

Например, у подножия горы Пайкс-Пик при температуре 18-21 градусов по Цельсию выделилось около 600 миллилитров пены, а на вершине — 1800 миллилитров.