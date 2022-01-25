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Учёные провели среди американцев опрос про космос и получили странные ответы

Оказывается, в США есть те, кто не верит в полёт людей на Луну
В США провели крупный опрос на тему космоса. Узнали, сколько американцев верят в пришельцев, считают, что Космические силы — это хорошая идея и не верят в полёт людей на Луну.
Учёные провели среди американцев опрос про космос и получили странные ответы

В опросе участвовали более 1500 человек. Подавляющее большинство опрошенных — 81% — согласились с тем, что космическое пространство должно принадлежать всем, ни одна страна не должна иметь права претендовать на контроль над ним.

71% респондентов согласились с тем, что, вероятно, существует другая разумная жизнь за пределами Земли в нашей галактике, при этом 40% полностью согласны с этим утверждением. Кроме того, 70% тех, кто голосовал за Трампа на последних выборах, согласились с тем, что космические силы необходимы для защиты американских интересов в космосе.

Также авторы опроса поделились некоторыми ответами, которые звучали абсурдно. Непонятно, правда ли люди так думают, или это шутки троллей. Вот некоторые из ответов:

  • «NASA — это крупнейшие мошенники помимо правительства. Мы не были на Луне, в космосе или на Марсе. Земля плоская, а не шар. То, что Земля круглая, — это огромный обман, который раскрывается после исследования».

  • «Миллиардеры злые и уже разрушили эту планету, поэтому они ищут другую, чтобы уничтожить»

  • «Я верю, что существуют космические существа... Я видел НЛО в разных районах Америки».

Источник: Vice
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