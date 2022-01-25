Учёные провели среди американцев опрос про космос и получили странные ответы

В опросе участвовали более 1500 человек. Подавляющее большинство опрошенных — 81% — согласились с тем, что космическое пространство должно принадлежать всем, ни одна страна не должна иметь права претендовать на контроль над ним.

71% респондентов согласились с тем, что, вероятно, существует другая разумная жизнь за пределами Земли в нашей галактике, при этом 40% полностью согласны с этим утверждением. Кроме того, 70% тех, кто голосовал за Трампа на последних выборах, согласились с тем, что космические силы необходимы для защиты американских интересов в космосе.

Также авторы опроса поделились некоторыми ответами, которые звучали абсурдно. Непонятно, правда ли люди так думают, или это шутки троллей. Вот некоторые из ответов: