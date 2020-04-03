Учёные проверили эффективность медицинских масок против вирусов

Этот прибор измеряет количество вирусных частиц в выдыхаемом воздухе. Чтобы оценить эффективность масок, испытуемых разделили на две группы: одни были в средствах индивидуальной защиты, а другие — без.

Всего было отобрано 111 заражённых разных респираторными инфекциями. 54 человека были инфицированы риновирусом, 43 — гриппом, 17 — сезонным коронавирусом, «родственником» нового SARS-CoV-2.

Как оказалось, эффективность масок была различной для различных видов вирусов. Например, против риновирусов они были бесполезны. В случае с гриппом маски помогли только для предотвращения передачи капельным путём. Для коронавируса результаты оказались самыми хорошими — маски снизили распространение вируса и капельным, и аэрозольным путём.