Учёные проверили эффективность одной из пыток при допросе

Представители правоохранительных органов давно использует лишение сна как инструмент для получения признания от подозреваемых. Доктор наук в области психологии личности и социальной психологии из Университета штата Айова решил научным методом проверить эффективность пытки.

120 добровольцам предложили запомнить некие сведения и раздели их на группы. Члены первой группы двое суток спали в обычном режиме, члены второй — на один-два часа меньше, а члены третьей — на 4,5 часа меньше.

Затем добровольцев «допросили». Те люди, которые сильно сократили время сна, рассказали учёным на 20% меньше информации.

Как пишет «Популярная механика», исследователи пришли к выводу, что пытка лишением сна не способствует тому, чтобы люди были более готовы выдавать информацию.