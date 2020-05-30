Учёные проверили эффективность улучшающего запоминание шрифта

Проверкой занималась команда новозеландских и британских исследователей. Шрифт Sans Forgetica разработали в 2018 году австралийские дизайнеры совместно с другими учёными из Мельбурнского королевского технологического университета. Текст, набранный этим шрифтом, хуже читается. И потому, по идее создателей, должен лучше запоминаться.

Новозеландские и британские исследователи провели ряд экспериментов. В первом участвовал 151 человек. Добровольцев разделили две группы и дали им прочитать текст, набранный либо Sans Forgetica, либо Arial. Затем участники оценили сложность прочтения. Sans Forgetica оказался действительно менее разборчивым.

Во втором эксперименте людям давали запомнить пары слов, набранные либо одним, либо другим шрифтом. Затем участники решали арифметические примеры в течение 10, 20 или 30 секунд, а уже после этого начинали вспоминать слова. Как оказалось, люди запомнилии слова, набранные Sans Forgetica, даже хуже. Однако учёных этот результат не удовлетворил, так как на запоминание могло повлиять время первого прочтения слов, и они решили сделать более чистый эксперимент.

В нём участники — 300 человек — читали небольшой текст с абзацами, написанными разными шрифтами. Затем они играли в карточную игру, а потом сдавали тест на запоминание прочитанного. В этом случае выяснилось, что на вопросы по абзацам, набранным Sans Forgetica, участники дали всего на 1,49% правильных ответов больше. А этого слишком мало, чтобы считать Sans Forgetica эффективным.