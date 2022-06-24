Учёные проверили, хороша ли человеческая моча в качестве удобрения

Команда исследователей занялась возрождением этой древней практики с некоторыми новшествами, такими как дезинфекция. Группа женщин из Нигера вызвалась помочь учёным протестировать удобрение из мочи на фермах. Жительницам этой страны часто достаются самые бедные питательными веществами поля, на которых они выращивают африканское просо (Cenchrus americanus).

Добровольцы назвали удобрение Ога, что на языке игбо значит «босс». Затем участниц разделили на две группы: первая продолжала использовать свои традиционные методы ведения сельского хозяйства, а вторая применяла Ога с навозом и без него. Женщин также обучили процессу дезинфекции и тому, как разбавлять полученную Огу для использования. В течение первых нескольких лет участницы применяли мочу в сочетании с органическим удобрением, но затем перешли только на Ога.

За три года (с 2014 по 2016 год) у тех, кто использовал мочу, урожай проса увеличился в среднем на 30%. Разница была настолько очевидна, что многие другие женщины в этом районе начали использовать Ога.

Учёные пришли к выводу, что человеческая моча — это хороший дешёвый вариант удобрения на песчаных участках с низким уровнем урожайности.