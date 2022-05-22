Учёные проверили количество микробов в американской еде

Во время работы исследователи оценили количество живых микробов на грамм в более чем 9000 продуктах, которые потребляют почти 75 000 взрослых и детей из США. Оказалось, что около 20% детей и 26% взрослых потребляли продукты с высоким содержанием микроорганизмов в своём рационе. Учёные говорят, что это хорошо, ведь наличие «дружественных» микробов в продуктах может способствовать укреплению иммунной системы.

Исследователи изучили данные программы National Health and Nutrition Examination Survey, которая содержит обширную информацию о продуктах. Эксперты определили для каждого продукта предполагаемый диапазон живых микробов на грамм, обозначив различные категории: с низким, средним и высоким уровнем содержания микроорганизмов. Пища из последней категории включала ферментированные молочные продукты, такие как йогурт, солёные огурцы и кимчи. Свежие, сырые фрукты и овощи также были хорошими источниками живых микроорганизмов.