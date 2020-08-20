Учёные проверили, разносят ли замороженные продукты коронавирус

Пока работа исследователей опубликована на портале препринтов bioRxiv, то есть она не прошла процедуру рецензирования, поэтому советуем отнестись к информации с долей скепсиса.

Как рассказали авторы работы, эксперименты показали, что частицы коронавируса SARS-CoV-2 могут выживать при температурах для заморозки продуктов, а также в те промежутки времени, которые ассоциируются с транспортировкой еды. По утверждению исследователей, вирус оставался жизнеспособным на замороженных мясе и рыбе в течение трёх недель.

Стоит уточнить, что во время экспериментов учёные замораживали свинину, курятину и форель при температурах –20 и –80 °С.