Учёные проверили, спасут ли собаки хозяев в трудной ситуации

Кратко об исследовании пишет «Популярная механика». Сообщается, что в исследовании участвовало 60 домашних собак. Животные должны были в течение двух минут попытаться освободить своего хозяина: он был заперт в ящике и громко звал на помощь. Людей при этом попросили не называть кличку собаки, чтобы не дать животному лишний побуждающий стимул.

Затем собаки должны были достать из того же ящика еду и освободить хозяина, который уже не кричал о помощи.

В итоге 20 собак освободили хозяина, который звал на помощь, 19 — достали еду, а 16 — освободили хозяина, который не звал на помощь.

Исследователи решили, что собаки спасали людей в первом задании потому, что начинали испытывать стресс, в котором находился хозяин (или делал вид). А тот факт, что не все животные в эксперименте спасли человека, учёные объяснили их неспособностью открыть ящик, а не нежеланием.