Учёные проверили вред излучения 4G и 5G на организме рыб

О работе учёных кратко рассказывает Naked Science. Исследователи из Университета Орегона поместили в камеру, построенную из клетки Фарадея, икру аквариумных рыбок. К камере присоединили антенну и передатчик. Он излучал радиоволны частотой 3,5 ГГц, которая используется для работы технологий 4G и 5G. Учёные также следили за за температурой и уровнем воды в аквариуме.

Спустя пять часов после оплодотворения икринки подвергали воздействию волн. Длилось оно 42 часа. После этого икринки внимательно изучали. Существенного влияния на смертность и морфологию излучение не оказало. Радиоволны также не повлияли на способность образцов реагировать на свет. Однако учёные обнаружили умеренное торможение реакции испуга — это говорит о сенсомоторных нарушениях. Как это отразится на взрослых рыбах, пока неясно.

Надо отметить, что учёные использовали искусственно завышенный уровень сигнала. Радиочастотное воздействие было примерно в 200 раз больше, чем то, которое человек получает через мобильный телефон.