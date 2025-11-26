Учёные РАН поведали, как ИИ меняет науку, медицину и культуру

По словам академика Арутюна Аветисяна, современные научные исследования уже невозможно представить без искусственного интеллекта. ИИ стал обязательным условием для конкурентоспособности российских научных организаций на мировом уровне.

Также разработана революционная технология персонализированных вакцин против рака. С помощью математических моделей ИИ анализирует тысячи генетических мутаций конкретного пациента и создаёт индивидуальную структуру мРНК-вакцины, которая «обучает» иммунную систему бороться с раковыми клетками.

А Госфильмофонд совместно с учёными создаёт системы на основе ИИ для контроля качества цифровых копий фильмов и автоматического создания субтитров для международного показа.

Академик Владимир Бетелин подчеркнул, что эффективность ИИ напрямую зависит от качества данных. Особенно это критично в медицине, где нет чётких формальных правил. Решение — создание достоверных баз данных и концентрация на конкретных практических задача