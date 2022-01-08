Учёные: раньше у Солнца были кольца

Учёные предполагают, что эти пылевые кольца, возможно, помешали Земле превратиться в «суперземлю» — так называют планеты примерно в два раза больше Земли и в 10 раз тяжелее. Такие суперземли во множестве находят в других звёздных системах. Поэтому учёные удивлялись, каким образом наша Земля избежала такой участи. Новая научная модель могла бы объяснить небольшую Землю.