Учёные: раньше у Солнца были кольца

Учёные: раньше у Солнца были кольцаКак у Сатурна
Учёные предполагают, что эти пылевые кольца, возможно, помешали Земле превратиться в «суперземлю» — так называют планеты примерно в два раза больше Земли и в 10 раз тяжелее. Такие суперземли во множестве находят в других звёздных системах. Поэтому учёные удивлялись, каким образом наша Земля избежала такой участи. Новая научная модель могла бы объяснить небольшую Землю.
Учёные создали компьютерную симуляцию формирования Солнечной системы из туманности. Моделирование показало, что вокруг звезды могли образовываться кольца из пыли. В итоге же из ближайшего к Солнцу кольца образовались Меркурий, Венера, Земля и Марс. Среднее кольцо в конечном итоге стало Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном, а самое внешнее кольцо сформировало кометы, астероиды и другие небольшие тела в поясе Койпера.