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Учёные: раньше у Солнца были кольца

Как у Сатурна
Согласно новому исследованию, до того, как появились Земля и другие планеты Солнечной системы, Солнце могло быть окружено гигантскими кольцами, подобными кольцам Сатурна.
Учёные: раньше у Солнца были кольца

Учёные предполагают, что эти пылевые кольца, возможно, помешали Земле превратиться в «суперземлю» — так называют планеты примерно в два раза больше Земли и в 10 раз тяжелее. Такие суперземли во множестве находят в других звёздных системах. Поэтому учёные удивлялись, каким образом наша Земля избежала такой участи. Новая научная модель могла бы объяснить небольшую Землю.

Учёные: раньше у Солнца были кольца

Учёные создали компьютерную симуляцию формирования Солнечной системы из туманности. Моделирование показало, что вокруг звезды могли образовываться кольца из пыли. В итоге же из ближайшего к Солнцу кольца образовались Меркурий, Венера, Земля и Марс. Среднее кольцо в конечном итоге стало Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном, а самое внешнее кольцо сформировало кометы, астероиды и другие небольшие тела в поясе Койпера.

Источник: Science Alert
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