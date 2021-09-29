Учёные раскрыли, через сколько лет на Земле уже нельзя будет жить

Учёные раскрыли, через сколько лет на Земле уже нельзя будет житьИ человечество полностью исчезнет
Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Global Change Biology, человечество может через несколько сотен лет оказаться на грани вымирания. Это один из возможных сценариев будущего. Всего учёные составили три модели изменений, и худший из них указывает на то, что через 500 лет из-за глобального потепления и недостатка продуктов, а также плодородной почвы некоторые районы Земли станут непригодными для проживания и человечество вымрет.
"Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", - пишут авторы исследования.
По этой причине исследователи обращаются к мировому сообществу с просьбой объединиться для предотвращения грядущей катастрофы.