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Учёные раскрыли, через сколько лет на Земле уже нельзя будет жить

И человечество полностью исчезнет
Украинское издание "Корреспондент" поделилось прогнозом будущего планеты, сделанным учёными из Канады и Великобритании.
Учёные раскрыли, через сколько лет на Земле уже нельзя будет жить

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Global Change Biology, человечество может через несколько сотен лет оказаться на грани вымирания. Это один из возможных сценариев будущего. Всего учёные составили три модели изменений, и худший из них указывает на то, что через 500 лет из-за глобального потепления и недостатка продуктов, а также плодородной почвы некоторые районы Земли станут непригодными для проживания и человечество вымрет.

Учёные раскрыли, через сколько лет на Земле уже нельзя будет жить

"Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", - пишут авторы исследования.

По этой причине исследователи обращаются к мировому сообществу с просьбой объединиться для предотвращения грядущей катастрофы.