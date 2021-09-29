Учёные раскрыли, через сколько лет на Земле уже нельзя будет жить

"Если не остановить глобальное потепление, через пятьсот лет Земля изменится настолько, что мы будем вынуждены бороться за выживание и сохранение наших исторически и географически укоренившихся культур", - пишут авторы исследования.

По этой причине исследователи обращаются к мировому сообществу с просьбой объединиться для предотвращения грядущей катастрофы.