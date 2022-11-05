Учёные раскрыли генетические секреты рыб из Дыры Дьявола

Учёные раскрыли генетические секреты рыб из Дыры ДьяволаПроживание в аду оставляет свои следы
Дыра Дьявола — это геотермальный бассейн в известняковой пещере в пустыне Амаргоса в Неваде. Там живут находящиеся под угрозой исчезновения рыбы с очаровательным названием — Куколка Дьявольской дыры. Температуры привычной для них воды колеблется около 33 градусов по Цельсию, а пищевые ресурсы настолько скудны, что рыбы всегда находятся на грани голодной смерти. Такие условия жизни, конечно, не могли не повлиять на видовую изменчивость.
Новое исследование документирует чрезвычайное влияние этих условий на генетическое разнообразие рыбы. Биологи сообщают о первых полных последовательностях генома восьми видов куколок с юго-запада Америки. Подтвердилось, что Куколка Дьявольской дыры пережила инбридинг, то есть скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов. Из-за этого в среднем 58% геномов разных особей Куколок идентичны.
Дело в том, что высокий уровень инбридинга связан с более высоким риском вымирания, а инбридинг у Куколок Дьявольской дыры даже более серьёзен, чем в других изолированных природных популяциях. Как пояснил один из авторов исследования, уровень инбридинга у рыбы эквивалентен тому, что произошло бы, если бы четыре-пять поколений братьев и сестер спаривались друг с другом. Такая ситуация потенциально обрекает популяцию на вымирание из-за накапливающихся вредных мутаций. Учёные пришли к выводу, что Куколки особенно подвержены исчезновению из-за изменения климата.