Учёные раскрыли генетические секреты рыб из Дыры Дьявола

Новое исследование документирует чрезвычайное влияние этих условий на генетическое разнообразие рыбы. Биологи сообщают о первых полных последовательностях генома восьми видов куколок с юго-запада Америки. Подтвердилось, что Куколка Дьявольской дыры пережила инбридинг, то есть скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции организмов. Из-за этого в среднем 58% геномов разных особей Куколок идентичны.

Дело в том, что высокий уровень инбридинга связан с более высоким риском вымирания, а инбридинг у Куколок Дьявольской дыры даже более серьёзен, чем в других изолированных природных популяциях. Как пояснил один из авторов исследования, уровень инбридинга у рыбы эквивалентен тому, что произошло бы, если бы четыре-пять поколений братьев и сестер спаривались друг с другом. Такая ситуация потенциально обрекает популяцию на вымирание из-за накапливающихся вредных мутаций. Учёные пришли к выводу, что Куколки особенно подвержены исчезновению из-за изменения климата.