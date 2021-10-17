Учёные раскрыли генетический вклад арабов в мировые популяции

Кратко об исследовании пишет Naked Science. Авторы научной работы секвенировали 6218 геномов арабского населения Катара. Эти образцы сравнили с ДНК современных людей из других регионов, а также древнего населения Африканского и Евразийского континентов.

Учёные считают, что Аравийский полуостров сыграл важную роль для распространения современного человека по миру. Ранее катарские исследователи подтвердили миграцию ранних африканцев через Аравию около 90 тысяч лет назад. 42 тысячи лет назад аравийское население отделилось от древних европейцев, 32 тысячи лет назад — от жителей Южной Азии. В целом, пяти основных ветвей сообщества современных арабов завершилось 12-20 тысяч лет назад.

Исследователи рассказали, что ДНК европейских, южноазиатских и южноамериканских сообществ получили значительный вклад от ближневосточного арабского генома. Этому могли способствовать возникновение Арабского халифата и арабские завоевания.