Учёные раскрыли мотивы троллинга в интернете

Всего опросили 438 пользователей. Среди них было примерно поровну женщин и мужчин. Учёные пришли к выводу, что пользователи хотят заниматься троллингом из-за комбинации следующих черт личности — макиавеллизма, психопатии и нарциссизма. Кроме того, этими людьми движет злорадство. Исследователи пояснили, что мотивом для троллинга должно быть желание получать удовольствие от причинения страданий другим.

Также опрос показал, что к троллингу хорошо относятся как раз те люди, которые испытывают удовольствие от неудач или недостатков других. Помимо этого, женщины чаще считали троллинг дисфункциональным, а мужчины — функциональным.