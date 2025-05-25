Учёные раскрыли необычную химию литиевых источников

Около 40% мирового лития добывают из так называемых солончаков — огромных соляных равнин в Андах и на Тибетском плато. Там литий растворён в очень солёной воде под землёй. Учёные из Университета Дьюка обнаружили, что в этих водах уровень кислотности (pH) регулируется в основном не углекислыми соединениями, как обычно, а бором.

Исследования на крупнейшем месторождении лития в Боливии показали: когда воду испаряют в специальных прудах для извлечения лития, бор меняет форму и делает раствор более кислым. Это влияет на эффективность добычи и требует точного контроля.

Результаты могут помочь разработать более эффективные и экологичные методы добычи лития, а также лучше управлять отходами.