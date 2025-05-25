Учёные раскрыли необычную химию литиевых источников

Опубликовано 25 мая 2025, 07:301 мин.
Учёные раскрыли необычную химию литиевых источниковЭто поможет улучшить добычу
Новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что подземные солёные воды (рассолы), из которых добывают литий, имеют уникальный химический состав, отличающийся от морской воды и других природных солей.
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Около 40% мирового лития добывают из так называемых солончаков — огромных соляных равнин в Андах и на Тибетском плато. Там литий растворён в очень солёной воде под землёй. Учёные из Университета Дьюка обнаружили, что в этих водах уровень кислотности (pH) регулируется в основном не углекислыми соединениями, как обычно, а бором.
Исследования на крупнейшем месторождении лития в Боливии показали: когда воду испаряют в специальных прудах для извлечения лития, бор меняет форму и делает раствор более кислым. Это влияет на эффективность добычи и требует точного контроля.
Результаты могут помочь разработать более эффективные и экологичные методы добычи лития, а также лучше управлять отходами.