Учёные раскрыли опасность фруктозы

Авторы новой научной работы предоставили обзор особенностей метаболизма фруктозы, а также потенциальных механизмов, из-за которых чрезмерное потребление этого сахара связано с заболеваниями.

Учёные рассказали, что интенсивность всасывания фруктозы контролируют белковые транспортёры GLUT5 и GLUT2. Что любопытно: чем больше человек ест сахара, тем больше ему хочется сладкого.

Также чрезмерное потребление фруктозы может привести к сокращению запаса АТФ в клетках — универсального источника энергии. В итоге в крови и суставах начинает накапливаться мочевая кислота. Помимо этого, фруктоза способствует накоплению жира.