Учёные раскрыли пользу определённого типа жира в организме человека

У человека есть два типа жировой ткани — белый и бурый жир. Первый играет роль хранителя «лишних калорий», а клетки бурого жира могут участвовать в быстрой переработке в энергию. То есть последние выступают в качестве временного запаса.

Учёные из Рокфеллеровского университета решили узнать, чем ещё хорош бурый жир. Кратко об их масштабном исследовании рассказывает Naked Science. Обнаружить бурый жир в организме взрослого человека можно с помощью томографии. Авторы работы изучили снимки 52 тысяч пациентов онкоцентра. Бурый жир нашли у 10% из них. Как оказалось, среди этих людей реже обнаруживали заболевания, в том числе сердечную недостаточность, коронарную болезнь сердца, повышенное давление.

Для оформления использовано фото Andreas Wibmer, Heiko Schöder, MSKCC