Учёные раскрыли пользу страшных снов

Учёные провели несколько экспериментов. В первом они проанализировали мозговую активность 18 человек во время сна с помощью электроэнцефалографа. За всё время эксперимента испытуемых будили несколько раз, чтобы узнать, снились ли им кошмары.

Данный опыт показал, что когда человек испытывает стресс во сне, активными становятся островковая доля и поясная извилина головного мозга. Второй эксперимент продемонстрировал, что эти же участки мозга становятся менее активными во время бодрствования у тех людей, которым часто снятся кошмары.

Из этого учёные сделали вывод, что страшные сны способны помочь человеку легче справляться со стрессом и неприятностями в жизни.