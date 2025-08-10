Учёные раскрыли причину гибели 5 миллиардов морских звезд

Болезнь вызывает появление язв и отмирание рук у морских звезд. Исследователи долго не могли определить причину, подозревая вирус, но теперь подтвердили, что виновны бактерии.

Эпидемия оказала серьёзное влияние на экосистему: с исчезновением морских звезд, питающихся морскими ежами, численность ежей резко выросла. Это привело к массовому уничтожению водорослей в северной Калифорнии.

Теперь, когда причина выявлена, учёные могут начать работу по спасению морских звезд: выявлять здоровых особей, разводить их в неволе и расселять в местах с сильным убытием популяции.