Учёные раскрыли причину гибели 5 миллиардов морских звезд

Опубликовано 10 августа 2025, 17:231 мин.
Учёные раскрыли причину гибели 5 миллиардов морских звездНа Тихоокеанском побережье
Учёные выяснили, что причиной гибели более 5 миллиардов морских звезд на побережье Тихого океана стала бактерия Vibrio pectenicida. Это открытие помогло решить загадку эпидемии, которая началась в 2013 году и унесла жизни более 20 видов морских звезд.
© Ferra.ru
Болезнь вызывает появление язв и отмирание рук у морских звезд. Исследователи долго не могли определить причину, подозревая вирус, но теперь подтвердили, что виновны бактерии.
Эпидемия оказала серьёзное влияние на экосистему: с исчезновением морских звезд, питающихся морскими ежами, численность ежей резко выросла. Это привело к массовому уничтожению водорослей в северной Калифорнии.
Теперь, когда причина выявлена, учёные могут начать работу по спасению морских звезд: выявлять здоровых особей, разводить их в неволе и расселять в местах с сильным убытием популяции.