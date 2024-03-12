Учёные раскрыли примерные масштабы космического пространства

Солнце расположено от Земли примерно в 400 раз дальше, чем Луна. То есть на расстоянии 150 миллионов километров. Если бы мы могли проложить дорогу между Землёй и Солнцем, то потребовалось бы около 170 лет, чтобы проехать по ней до конца. На коммерческом самолёте этот путь занял бы 17 лет.

Нептун, самая дальняя крупная планета от Солнца, находится на расстоянии 4,5 миллиардов километров, или 30 а.е. (1 а.е. = 149 597 870,7 км). Космическому кораблю «Новые горизонты» потребовалось более девяти лет, чтобы добраться туда, хотя он двигался со скоростью более 50 тысяч километров в час.

Вселенной 13,8 миллиардов лет, поэтому, скорее всего, самые далёкие объекты, которые мы можем видеть, находятся примерно на таком же расстоянии в световых годах. Но космос расширяется, и за то время, которое требуется свету от далёких объектов, чтобы достичь Земли, это расширение уносит их всё дальше от нас. Из-за этого наблюдаемая Вселенная оценивается примерно в 90 миллиардов световых лет в поперечнике!