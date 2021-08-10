Учёные раскрыли происхождение астероида, убившего динозавров

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Учёные раскрыли происхождение астероида, убившего динозавровУзнали, что это был за объект
Американские учёные рассказали, откуда прилетел на Землю астероид, который считается причиной вымирания динозавров. От этого объекта остался большой кратер на полуострове Юкатан.
Катастрофа случилась около 66 млн лет назад. Диаметр астероида, по подсчётам, составлял 9,6 километра. Учёные из Государственного университета Аризоны и Юго-Западного исследовательского института Колорадо предположили, что этот астероид мог прилететь из дальней части Главного пояса астероидов Солнечной системы. Он находится между Марсом и Юпитером.
Исследователи также сообщили, что астероид был тёмным. Так называют объекты, которые отражают мало света и потом кажутся чёрными.
Учёные пришли к этим выводам, собственно, после изучения кратера на Юкатане. Они провели геохимический анализ, чтобы узнать класс астероида.