Учёные раскрыли происхождение астероида, убившего динозавров

Катастрофа случилась около 66 млн лет назад. Диаметр астероида, по подсчётам, составлял 9,6 километра. Учёные из Государственного университета Аризоны и Юго-Западного исследовательского института Колорадо предположили, что этот астероид мог прилететь из дальней части Главного пояса астероидов Солнечной системы. Он находится между Марсом и Юпитером.

Исследователи также сообщили, что астероид был тёмным. Так называют объекты, которые отражают мало света и потом кажутся чёрными.

Учёные пришли к этим выводам, собственно, после изучения кратера на Юкатане. Они провели геохимический анализ, чтобы узнать класс астероида.