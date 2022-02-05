Учёные раскрыли различия между пациентами с «омикроном», «дельтой» и «альфой»

Всего врачи учитывали данные 40 991 человека. Они обнаружили, что относительная частота выявления омикрон-штамма у пациентов возрастала примерно в три раза быстрее, чем у дельта-варианта.

Также врачи увидели, что пациенты с «омикроном» реже нуждались в госпитализации. Им требовалось меньше времени на лечение в больнице: 3,2 дня вместо 5,1 дня для «альфы» и 5,4 дня для «дельты».

За исследуемый период умерли 38 пациентов с омикрон-штаммом, 170 — с «альфой» и 839 — с «дельтой». Выздоровели 99,1%, 94,6% и 94,7% соответственно. Только одному пациенту с «омикроном» потребовалась экстракорпоральная мембранная оксигенация, 49 — искусственная вентиляция лёгких.

Кроме того, «омикрон» чаще поражал привитых.