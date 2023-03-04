Учёные раскрыли рецепт космического салата

По словам исследователей, существуют десятки растений, которые могут удовлетворить пищевые потребности космонавтов. Однако нужно выбрать из них те, что содержат максимальное количество питательных веществ в минимальном объёме, а ещё могут быть выращены в ограниченном пространстве.

Учёные использовали математическую модель. Благодаря ей удалось получить множество комбинаций салатов, содержащих от шести до восьми компонентов. В результате получился такой рецепт: соевые бобы, маковые зерна, семена подсолнуха, ростки ячменя, кудрявая капуста, арахис и батат.

Этот салат уже попробовали четверо добровольцев. Они сказали, что «вполне смогли бы есть его целую неделю каждый день, как космонавты».