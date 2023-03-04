Наука и технологии
15:07, 04 марта 2023
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Учёные раскрыли рецепт космического салата

Можете попробовать его дома

Учёные придумали рецепт салата, состоящего из зерен, зелени и овощей, которые можно вырастить на орбите. Такое блюдо будет ещё и питательным для космонавтов.

Учёные раскрыли рецепт космического салата

Фото: The University of Adelaide

По словам исследователей, существуют десятки растений, которые могут удовлетворить пищевые потребности космонавтов. Однако нужно выбрать из них те, что содержат максимальное количество питательных веществ в минимальном объёме, а ещё могут быть выращены в ограниченном пространстве.

Учёные использовали математическую модель. Благодаря ей удалось получить множество комбинаций салатов, содержащих от шести до восьми компонентов. В результате получился такой рецепт: соевые бобы, маковые зерна, семена подсолнуха, ростки ячменя, кудрявая капуста, арахис и батат.

Этот салат уже попробовали четверо добровольцев. Они сказали, что «вполне смогли бы есть его целую неделю каждый день, как космонавты».

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