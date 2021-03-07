Учёные раскрыли секрет лучшей закуски к вину

Исследователи, в частности, изучили то, как липиды, содержащиеся в сыре и других жирных продуктах, взаимодействуют с танинами винограда. Именно эти вещества делают вино терпким и горьковатым. Учёные добавили эмульсию из оливкового масла, воды и фосфолипидного эмульгатора в виноградный танин катехин. Катехин проник в слой эмульсии, окружающий капли масла. Вследствие этого верхняя часть эмульсии стала кремовой, а нижняя — прозрачной.

Затем учёные позвали добровольцев, чтобы изучить как описанный выше процесс ощущается человеком. Людям давали ложку рапсового или оливкового масла, а затем они пили раствор танинов. После масла раствор казался участникам не таким вяжущим на вкус.

Исследователи пришли к выводу, что сыр подходит к вину именно благодаря взаимодействию танинов и липидов.