Учёные раскрыли тайну поведения капель воды на покрытой маслом поверхности

Учёные раскрыли тайну поведения капель воды на покрытой маслом поверхностиПочему они скользят?
Известно, что если поверхность нагрета выше точки кипения жидкости, то под каплей воды образуется прослойка пара. Это снижает трение между каплей и поверхностью. Однако было замечено, что если сковорода покрыта маслом, температура кипения которого намного выше, паровая прослойка не появляется. А капли воды продолжают скользить.
Учёные решили раскрыть эту тайну. Они использовали микроскоп и высокоскоростную видеокамеру для эксперимента. Как оказалось, при определённых значениях температуры, вязкости и толщины масла на капле образуется тонкое покрытие. Температура кипения этого покрытия выше, чем у воды. Когда плёнка начинает испаряться, образуются крошечные пузырьки под каплей. И они снижают её сцепление с поверхностью. Кроме того, давление внутри таких пузырьков растёт, а потом масляный слой разрывается. Пар, когда вырывается наружу, толкает каплю вперёд.