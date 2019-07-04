Учёные раскрыли убийство, совершённое 33 тысячи лет назад

Останки, а точнее крышку черепа, нашли ещё в 1941 году. Чуть позже учёные решили, что они принадлежали женщине, а повреждения на правой теменной и височной костях образовались уже после её смерти. Как выяснилось, эти исследователи ошиблись дважды. Во-первых, останки оказались мужскими. А во-вторых, трещины на черепе появились как раз перед смертью человека.

Чтобы это понять, палеоантропологам пришлось сделать компьютерную томографию крышки черепа и провести несколько следственных экспериментов. Учёные закрепили на месте головы манекена сферы и принялись всячески над ним издеваться: ронять с высоты 10 метров, бить большим куском вулканической породы или бейсбольной битой. Затем исследователи сравнили результаты томографии и своих экспериментов.

Оказалось, что человек из Чокловина сначала упал с высоты собственного роста, а затем его ударили по черепу тупым предметом. То есть, был совершено преступление. А убийца, по канонам жанра, скорее всего, был левшой.