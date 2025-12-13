Учёные раскрыли загадку «паукообразной» отметины на спутнике Юпитера

Объект, названный Damhán Alla, находится внутри кратера. Учёные из Дублина считают, что этот узор из расходящихся каналов мог образоваться, когда солёная вода поднялась из-под ледяной коры через трещины, вызванные ударом метеорита. На Земле похожие узоры образуются, когда талая вода растекается под снегом на замёрзших озёрах.

Это открытие важно, потому что оно указывает на “возможные локальные резервуары жидкой воды прямо под поверхностью Европы”. А где есть жидкая вода и тепло — там может быть и потенциал для жизни.

Подтвердить гипотезу поможет новая миссия NASA, которая достигнет системы Юпитера в 2030 году.