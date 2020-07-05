Учёные рассчитали необходимый объём кислорода для работы мозга

Работа учёных опубликована в журнале BMC Biology, кратко о ней рассказывает ТАСС. Сначала исследователи напрямую замерили количество поступающего и утилизируемого кислорода в мозге головастиков. Для этого они установили в амфибий сверхточные электрохимические датчики. Учёные также определяли активность нервных структур.

Затем исследователи изучили активность ответственных за движение глазных яблок нервных клеток. В результате этого им удалось определить объём кислорода, необходимый для эффективного функционирования этого отдела мозга.

Оказалось, что в спокойном состоянии мозг нуждается в четверти объёма кислорода, поступающего извне, а в рабочем — в в трети.