Учёные рассчитали размеры и расположение неизвестной планеты Солнечной системы

Учёные говорят о наличии неизвестной планеты, опираясь на искажения орбит далёких объектов Солнечной системы. Предполагалось, что она находится за орбитой Плутона и достаточно массивна.

В новой научной работе астрономы более тщательно изучили объекты, в траекториях движения которых видны искажения. Это 11 небесных тел. В итоге анализ подтвердил, что на эти объекта действительно влияет гравитация какого-то постороннего тела.

В итоге учёные рассчитали, что «планета X» может весить, как 6,2 Земли, а большая полуось её орбиты составляет 380 радиусов орбиты Земли. Исследователи выяснили, что гипотетическая планета совершает полный оборот вокруг Солнца за 7400 земных лет.