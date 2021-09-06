Учёные рассчитали размеры и расположение неизвестной планеты Солнечной системы

Наука и технологии
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Учёные рассчитали размеры и расположение неизвестной планеты Солнечной системыЕё существование доказывают другие объекты
Ещё несколько лет назад учёные Майкл Браун и Константин Батыгин сообщили, что в Солнечной системе может находиться ещё одна планета, которую мы до сих пор не видели. Недавно исследователи уточнили её размеры и орбиту. Оказалось, что она может быть не так уже далека, но и не слишком массивна.
Учёные говорят о наличии неизвестной планеты, опираясь на искажения орбит далёких объектов Солнечной системы. Предполагалось, что она находится за орбитой Плутона и достаточно массивна.
В новой научной работе астрономы более тщательно изучили объекты, в траекториях движения которых видны искажения. Это 11 небесных тел. В итоге анализ подтвердил, что на эти объекта действительно влияет гравитация какого-то постороннего тела.
В итоге учёные рассчитали, что «планета X» может весить, как 6,2 Земли, а большая полуось её орбиты составляет 380 радиусов орбиты Земли. Исследователи выяснили, что гипотетическая планета совершает полный оборот вокруг Солнца за 7400 земных лет.