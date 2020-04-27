Учёные рассчитали вероятную дату окончания вспышки COVID-19 в России

Исследованием занялись учёные из Лаборатории больших данных Сингапурского университета науки и дизайна. Сообщается, что прогноз специалистов основан на классической SIR-модели, которая помогает предсказывать развитие эпидемий в разных странах мира. Модель использует данные о количестве подтверждённых случаев заболевания.

Если верить этой модели, то в России пик заболеваемости был пройден до 29 апреля. А уже 24 мая вспышка коронавирусной инфекции может закончиться. Модель даёт 97%-ную вероятность такого исхода. На 4 июня вероятность повышается до 99%. И наконец на 18 августа прогнозируют 100%.

Учёные также отметили, что эта модель не учитывает многие факторы, характерные для отдельных стран.