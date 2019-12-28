Учёные рассчитали время, за которое современные аппараты доберутся до далёких звёзд

В 1970-х годах NASA отправила четыре автоматических космических аппарата — «Пионер-10», «Пионер-11», «Вояджер-1» и «Вояджер-2» — за пределы Солнечной системы после того, как они выполнили свои задачи. Все эти межпланетные станции сейчас удаляются от Солнца.

Чтобы найти ответ на вопрос, достигнут ли эти аппараты других звёзд, и когда, учёные использовали космический телескоп Gaia. Этот аппарат собрал информацию о миллиарде звёзд, включая данные об их перемещении.

Учёные взяли данные Gaia и данные, описывающие путь четырёх межпланетных станций. С помощью этого исследователи выяснили, когда аппараты смогли бы сблизиться с далёкими звёздами.

Оказалось, что межпланетные станции могут достичь примерно 60 звёзд в следующий миллион лет. При этом они окажутся на расстоянии в два парсека от десяти из них. Также учёные предположили, что «Пионер-10» может стать первым аппаратом, который пройдёт мимо другой звездной системы HIP 117795 в созвездии Кассиопея. Случиться это должно в ближайшие 90 000 лет.