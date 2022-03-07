Учёные расшифровали полный ДНК картофеля

Полная последовательность ДНК человека была расшифрована больше 20 лет назад. Что интересно, геном картофеля больше и запутаннее, чем у людей. Для его расшифровки пришлось использовать пыльцу растений.

Основная проблема в том, что геном картофеля — тетраплоидный и содержит четыре набора хромосом, а не два, как у людей. Каждый ген существует в четырёх копиях, поэтому сформировать из них нужный признак весьма непросто. Это, конечно, делает выведение новых сортов более сложной задачей.

Теперь же учёные выяснили, что единичный набор хромосом картофеля включает около 3,1 млрд пар оснований. Всего исследователи нашли 38214 генов. Благодаря этой работе получится выводить новые, более устойчивые и урожайные сорта картофеля.