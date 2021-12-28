Учёные рассказали, чем городские дети отличаются от сельских

Кратко об исследовании рассказывает Naked Science. В нём участвовали 376 детей в возрасте от пяти до восьми лет. Участникам предлагали сыграть в игру по сортировке блоков. Половина детей была научена сортировать блоки по форме, а другая половина — по цвету. После этого участников разбивали на пары, в которых один ребёнок играл, а другой наблюдал за этим.

Все дети вмешивались в игру другого, если им казалось, что он делает что-то не по правилам. Однако поведение вмешивающихся различалось. Дети из сельской местности чаще использовали повелительный словесный протест и вмешивались активнее.

Теперь учёные хотят узнать, от чего зависит такое поведение: перенимают ли дети это у взрослых или у других детей постарше.