Учёные рассказали, что делает человеческую культуру уникальной

Опубликовано 08 ноября 2024, 20:221 мин.
Учёные рассказали, что делает человеческую культуру уникальнойБесконечность
Новая гипотеза исследователей из Университета штата Аризона о том, что делает человеческую культуру уникальной. Антрополог Томас Морган, в сотрудничестве с профессором Стэнфордского университета Маркусом Фельдманом, выдвинул предположение, что особенность человеческой культуры заключается в ее «бесконечности» — способности непрерывно развиваться и расширяться без ограничений.
В статье, опубликованной в Nature Human Behavior, исследователи утверждают, что, хотя животные «культуры» также могут эволюционировать, человеческие культуры отличаются благодаря нашей способности к бесконечным возможностям в общении и действиях.
В отличие от животных, чье культурное развитие ограничено фиксированными поведениями или эпигенетическим наследованием, люди могут осуществлять сложные многоступенчатые процессы, что позволяет нам проявлять почти безграничные виды поведения. Морган объясняет, что человеческий мозг способен поддерживать сложные последовательности инструкций, что дает возможность к инновациям и адаптации, чего не могут делать другие виды.
Эта бесконечность, а не просто накопление культуры, отличает нас от животных.