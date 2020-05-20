Учёные рассказали, что может мешать женщинам стать хорошими специалистами

Так называют ложь, которую человек говорит другому, чтобы не обидеть его своим настоящим мнением об обсуждаемом предмете. Такое может происходить и на работе, когда сотруднику предпочитают не говорить, что он сделал что-то плохо. Это в итоге может помешать работнику улучшить свои компетенции и стать хорошим специалистом.

Учёные решили проверить, влияет ли пол сотрудника на частоту «лжи во благо». В первом эксперименте они давали участникам вероятную оценку менеджера о плохой работе сотрудника, которая могла быть как самой жёсткой и правдивой, так и очень мягкой. Испытуемые должны были угадать пол неэффективного работника. Эксперимент показал, что в случае с очень мягкой оценкой менеджера, люди чаще всего предполагали, что она дана женщине.

Во втором опыте участников просили оценить два плохо написанных эссе. При этом они не знали пол авторов. Затем людям предлагали озвучить свои оценки писателям лично. В этот момент становилось ясно, что один из них женщина, а второй — мужчина. Как оказалось, испытуемые были более склонны лгать во благо женщине-писателю и оценивать её текст выше, чем ранее, когда не был известен пол автора. С мужчиной-писателем такой корреляции обнаружено не было.