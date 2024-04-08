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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 23:15
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Учёные рассказали, что нужно обязательно знать о предстоящем солнечном затмении

Есть несколько важных пунктов
Солнечное затмение 8 апреля — редкое событие. Длиться оно будет всего несколько минут. Специалисты рассказали, как к этому лучше всего подготовиться.
Учёные рассказали, что нужно обязательно знать о предстоящем солнечном затмении
© American Optometric Association

Во время полного солнечного затмения посреди дня настанут сумерки. В этот период животные могут начать вести себя очень странно. Также некоторые звёзды и планеты, которые обычно бывают видны только ночью, тоже могут показаться вам.

Если вы хотите понаблюдать за солнечным затмением, вам нужно к этому подготовиться.

Выберите лучшее место. Максимальное покрытие Солнца Луной можно увидеть над Синалоа, Мексикой, многими крупными городами США, включая Даллас, Индианаполис, Кливленд, Буффало, Нью-Йорк, и Берлингтон, Вермонт, и, наконец, над канадским островом Ньюфаундленд.

Учёные рассказали, что нужно обязательно знать о предстоящем солнечном затмении
© john finney photography/Getty Images

Проверьте погоду. Многое зависеть будет именно от этого. Можете на всякий случай придумать план Б. Также следите за характером дорожного движения и рекомендациями по общественной безопасности в тех районах, которые рассматриваете.

Возьмите с собой подходящее снаряжение. Самое важное — специальные очки для защиты от солнечных лучей. Если вы хотите безопасно наблюдать за затмением при помощи камеры, телескопов и биноклей, вам понадобятся специальные солнечные фильтры.

Источник:Scientific American
Автор:Валерия Филимонова
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