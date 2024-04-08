Учёные рассказали, что нужно обязательно знать о предстоящем солнечном затмении

Во время полного солнечного затмения посреди дня настанут сумерки. В этот период животные могут начать вести себя очень странно. Также некоторые звёзды и планеты, которые обычно бывают видны только ночью, тоже могут показаться вам.

Если вы хотите понаблюдать за солнечным затмением, вам нужно к этому подготовиться.

Выберите лучшее место. Максимальное покрытие Солнца Луной можно увидеть над Синалоа, Мексикой, многими крупными городами США, включая Даллас, Индианаполис, Кливленд, Буффало, Нью-Йорк, и Берлингтон, Вермонт, и, наконец, над канадским островом Ньюфаундленд.