Учёные рассказали, что нужно обязательно знать о предстоящем солнечном затмении

Учёные рассказали, что нужно обязательно знать о предстоящем солнечном затменииЕсть несколько важных пунктов
Во время полного солнечного затмения посреди дня настанут сумерки. В этот период животные могут начать вести себя очень странно. Также некоторые звёзды и планеты, которые обычно бывают видны только ночью, тоже могут показаться вам.
Если вы хотите понаблюдать за солнечным затмением, вам нужно к этому подготовиться.
Выберите лучшее место. Максимальное покрытие Солнца Луной можно увидеть над Синалоа, Мексикой, многими крупными городами США, включая Даллас, Индианаполис, Кливленд, Буффало, Нью-Йорк, и Берлингтон, Вермонт, и, наконец, над канадским островом Ньюфаундленд.
Проверьте погоду. Многое зависеть будет именно от этого. Можете на всякий случай придумать план Б. Также следите за характером дорожного движения и рекомендациями по общественной безопасности в тех районах, которые рассматриваете.
Возьмите с собой подходящее снаряжение. Самое важное — специальные очки для защиты от солнечных лучей. Если вы хотите безопасно наблюдать за затмением при помощи камеры, телескопов и биноклей, вам понадобятся специальные солнечные фильтры.