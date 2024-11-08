Наука и технологии
Опубликовано 08 ноября 2024, 06:45
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Учёные рассказали, что происходит в мозгу во время просмотра фильмов

Как мы обрабатываем сложные стимулы
Нейробиологи создали самую детализированную функциональную карту мозга на сегодняшний день, сканируя мозг участников, пока они смотрели отрывки из фильмов. В исследовании, опубликованном в журнале Neuron под руководством Резы Раджимейры из MIT, использовалась фМРТ для анализа того, как различные сети мозга реагируют на различные аспекты фильмов, такие как люди, объекты, диалоги и сцены действия. Анализируя клипы из таких фильмов, как «Начало» и «Один дома», команда выделила 24 различные сети мозга, связанные с сенсорной и когнитивной обработкой.
Учёные рассказали, что происходит в мозгу во время просмотра фильмов
© Ferra

Исследование показало, как активность мозга переключается между специализированными сетями для таких задач, как обработка языка. Для сцен, которые сложнее понять, активировались области исполнительных функций, а для более легко усвояемых моментов — области, связанные с языковыми и социальными взаимодействиями. Это исследование дает новые представления о том, как мозг обрабатывает сложные аудиовизуальные стимулы в реальном времени, выходя за пределы типичных фМРТ исследований в покое.

Будущие исследования могут более глубоко изучить индивидуальные различия, включая то, как реакции мозга могут варьироваться в зависимости от возраста или у людей с развитием или психиатрическими расстройствами, предоставляя более персонализированное понимание функционирования мозга при просмотре фильмов.

Источник:Cell
Автор:Максим Многословный
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