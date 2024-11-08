Учёные рассказали, что происходит в мозгу во время просмотра фильмов

Учёные рассказали, что происходит в мозгу во время просмотра фильмовКак мы обрабатываем сложные стимулы
Исследование показало, как активность мозга переключается между специализированными сетями для таких задач, как обработка языка. Для сцен, которые сложнее понять, активировались области исполнительных функций, а для более легко усвояемых моментов — области, связанные с языковыми и социальными взаимодействиями. Это исследование дает новые представления о том, как мозг обрабатывает сложные аудиовизуальные стимулы в реальном времени, выходя за пределы типичных фМРТ исследований в покое.
Будущие исследования могут более глубоко изучить индивидуальные различия, включая то, как реакции мозга могут варьироваться в зависимости от возраста или у людей с развитием или психиатрическими расстройствами, предоставляя более персонализированное понимание функционирования мозга при просмотре фильмов.