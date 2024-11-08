Учёные рассказали, что происходит в мозгу во время просмотра фильмов

Исследование показало, как активность мозга переключается между специализированными сетями для таких задач, как обработка языка. Для сцен, которые сложнее понять, активировались области исполнительных функций, а для более легко усвояемых моментов — области, связанные с языковыми и социальными взаимодействиями. Это исследование дает новые представления о том, как мозг обрабатывает сложные аудиовизуальные стимулы в реальном времени, выходя за пределы типичных фМРТ исследований в покое.

Будущие исследования могут более глубоко изучить индивидуальные различия, включая то, как реакции мозга могут варьироваться в зависимости от возраста или у людей с развитием или психиатрическими расстройствами, предоставляя более персонализированное понимание функционирования мозга при просмотре фильмов.