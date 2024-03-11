Учёные рассказали, что сейчас известно о создании базы на Марсе

По данным Всемирного банка, невозобновляемые ресурсы (например, те, которые можно добыть на астероидах) составляют лишь около 2,5% богатства Земли. Остальное исходит от идей и технологий, то есть от нас.

Некоторые предлагают создать инфраструктуру в космосе, которая бы позволила «мигрантам» наслаждаться там жизнью и уменьшать таким образом нагрузку на биосферу Земли. Когда-нибудь это может стать реальностью, но цифры устрашают. В 2022 году на Земле проживало 80 миллионов человек, из них потребуется в сутки переправлять на Марс 220 тысяч добровольцев.

Сегодня экипаж МКС состоит из шести человек. Звездолёт, заполненный до отказа, мог принять около 100 человек за один запуск. Мы можем достичь указанных выше цифр, но остановить изменение климата всё равно уже не успеем.

Вероятнее всего, космические поселенцы будут переправляться с Земли на Марс. Сейчас путешествие к потенциальной базе на Марсе занимает около шести месяцев, а запускать его можно только раз в два года. Чтобы преодолеть это расстояние, свету требуется около 3 минут. Получается, что в реальном времени общаться с путешественниками будет невозможно.

Атмосфера на Марсе составляет всего около одного процента толщины Земли и содержит в основном углекислый газ. Из-за такой тонкой атмосферы и отсутствия сильной магнитосферы любой, кто находится на поверхности Марса, будет подвергаться воздействию высокого уровня космической радиации.

Помимо этого на Марсе присутствуют острая пыль и мелкие частицы, которые, скорее всего, навредят как оборудованию, так и лёгким, в сочетании с химическими веществами, разрушающими гормоны. Всё это дополняется периодическими пылевыми бурями, которые охватывают планету.

Возникает и большое количество вопросов, связанных с биологией на Марсе. Сможем ли мы родить там детей, если гравитация на планете составляет всего 40% от земной? Смогут ли эти дети вырасти и иметь собственных детей? Наука о размножении животных в космосе находится в зачаточном состоянии, поэтому мало что можно сказать наверняка.

Мы также не знаем, как построить огромные, закрытые экосистемы, которые, вероятно, потребуются для создания и переработки пищи, воды и воздуха. Получение такого рода данных заняло бы десятилетия, если бы это были хорошо финансируемые проекты, начинающиеся сразу же. Но ни правительства, ни миллиардеры, похоже, не выделяют на это средств.