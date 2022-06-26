Учёные рассказали, что Солнце активно заставляет спутники терять высоту

В конце 2021 года операторы группировки спутников Swarm Европейского космического агентства (ЕКА) заметили кое-что тревожное: аппараты, которые измеряют магнитное поле вокруг Земли, начали погружаться в атмосферу с необычайно высокой скоростью — до 10 раз быстрее, чем раньше. Изменение совпало с началом нового солнечного цикла, и эксперты считают, что это может быть началом трудных лет для космических аппаратов, вращающихся вокруг нашей планеты.

Как пояснили в ЕКА, последние пять-шесть лет спутники «тонули» примерно на два с половиной километра в год. Но с декабря прошлого года они практически «ныряют». Скорость погружения сейчас составляет 20 километров в год.

Отмечается, что спутники Swarm — не единственные, кто пострадал от космической погоды. В феврале SpaceX потеряла 40 совершенно новых аппаратов Starlink из-за солнечной бури.