Учёные рассказали, что стоит включить в рацион большинству людей

Одно из исследований показало, что пришел к выводу, что 95% взрослых и детей (по крайней мере в США) не потребляют столько клетчатки, сколько рекомендовано для поддержания здоровья. Эти рекомендации различаются в зависимости от возраста и пола, но учёные говорят, что в среднем нужно съедать около 28 граммов клетчатки в день. Однако на деле среднее потребление составляет всего около 14 граммов.

В основном клетчатка содержится во фруктах, овощах, орехах, цельнозерновых и крупах. Исследователи советуют выбирать хлеб, макаронные изделия и крупы из цельного зерна, а также бурый рис; есть фрукты, ягоды и авокадо; как можно чаще потреблять овощи и бобовые; перекусывать орехами.

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