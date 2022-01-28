Учёные рассказали, что ждёт кофе в будущем

Это один из ключевых выводов нового исследования учёных из Швейцарии. В своей работе они оценивали потенциальное воздействие изменения климата на кофе, кешью и авокадо. В целом, изменение климата может коснуться площадей для выращивания всех этих культур. В свою очередь, это может повлиять как на производителей, так и на потребителей во всём мире.

К счастью, учёные рассказали, что из-за изменения климата некоторые регионы наоборот могут стать более подходящими для выращивания кофе. Это, например, некоторые части Китая, Аргентины и США. Однако исследователи не исключают, что кофе может даже превратиться из дешёвого повседневного напитка в ценное лакомство, подобно хорошему вину.