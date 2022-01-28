Учёные рассказали, что ждёт кофе в будущем

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Учёные рассказали, что ждёт кофе в будущемОн может стать дорогим напитком
Плохая новость для любителей кофе — при умеренном изменении климата мир может потерять половину земель для выращивания зерна. В Бразилии, которая в настоящее время является крупнейшим производителем кофе в мире, площадь наиболее подходящих для выращивания кофе земель сократится на 79%.
Это один из ключевых выводов нового исследования учёных из Швейцарии. В своей работе они оценивали потенциальное воздействие изменения климата на кофе, кешью и авокадо. В целом, изменение климата может коснуться площадей для выращивания всех этих культур. В свою очередь, это может повлиять как на производителей, так и на потребителей во всём мире.
К счастью, учёные рассказали, что из-за изменения климата некоторые регионы наоборот могут стать более подходящими для выращивания кофе. Это, например, некоторые части Китая, Аргентины и США. Однако исследователи не исключают, что кофе может даже превратиться из дешёвого повседневного напитка в ценное лакомство, подобно хорошему вину.
Источник: Science Alert