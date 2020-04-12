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Учёные рассказали, до каких пор не получится сдержать распространение коронавируса
Вирус оказался агрессивным
Учёные рассказали, до каких пор не получится сдержать распространение коронавируса. Оценки они сделали после сравнительных исследований нового вируса и штамма, вызывающего атипичную пневмонию (ТОРС).
Анализом занялись учёные из Университета Гонконга. Об их работе пишет издание «Известия». Исследователи заявили, что почти нет шансов сдержать распространение коронавируса SARS-CoV-2 до июля 2020 года. Дело в том, что вирус ведёт себя в три раза агрессивнее возбудителя ТОРС.
Учёные выяснили это, изучив образцы лёгочной ткани у шести добровольцев. Исследование показало, что коронавирус практически не даёт иммунитету пациентов обнаружить себя. Из-за этого защитная реакция становится медленнее.
«Коронавирус ведет себя словно ниндзя, размножаясь в организме в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций», — говорит один из авторов исследования.