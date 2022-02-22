Учёные рассказали, есть ли на Земле «планетарный разум»

Исследователи отметили, что открытый вопрос заключается в том, может ли интеллект действовать в планетарном масштабе, и если да, то что происходит в этом смысле с Землёй.

Учёные отметили, что эволюция планетарного разума может представлять собой приобретение и применение коллективного знания, действующего в сложной системе различных видов, гармоничным образом, который приносит пользу всей биосфере.

По такому определению, Земля пока не достигла коллективного иммунитета. Исследователи считают, что пока наша планета находится на третьей стадии эволюции: «незрелой техносфере». На этом этапе на планете уже развилась технологическая деятельность, но она ещё не устойчиво интегрирована с другими системами, такими как окружающая среда.