Учёные рассказали из-за чего города в России становятся грязными

Об исследовании рассказывает indicator. Для исследования учёные выбрали в каждом городе по шесть кварталов многоэтажной жилой застройки. Там они оценили то, насколько загрязнены отдельные участки.

Учёные увидели, что наибольший вклад в появление пыли и грязи вносят плохая адаптация инфраструктуры к высокой автомобильной плотности, а также низкое качество коммунальных услуг и управления окружающей средой во время строительства и проведения земляных работ.

Исследователи считают, что в городах следует снизить площадь поверхностей, которые могут пылить, повысить требования к состоянию покрытий во дворах и уборке территорий. Также стоит задуматься о перепланировке дворов. Ещё учёные советуют собирать и вывозить смесь из снега и грязи, которая появляется после первых снегопадов.

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