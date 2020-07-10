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Учёные рассказали, как биение сердца влияет на восприятие

От биения сердца может зависеть даже ощущение боли
Учёные рассказали, как биение сердца влияет на восприятие. При определённых фазах биения человек может быть даже менее чувствителен к удару током.

Научную работу опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о ней написало агентство ТАСС. Учёные провели эксперимент с 40 добровольцами. Они получали едва заметные удары током. Во время испытания к туловищу и голове людей были подключены электрокардиографы и электроэнцефалографы. Так учёные следили за изменениями активности нервной системы и характера биения сердца испытуемых. Также исследователи узнавали у самих добровольцев, ощущают ли они удары тока, и просили назвать время, когда это происходило.

Как оказалось, люди реже замечали удары током, если они происходили во время сокращения сердечной мышцы. Во время расслабления сердца добровольцы ощущали удары током на 5% чаще и были на 7% чувствительнее к ним.

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