Учёные рассказали, как биение сердца влияет на восприятие

Научную работу опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко о ней написало агентство ТАСС. Учёные провели эксперимент с 40 добровольцами. Они получали едва заметные удары током. Во время испытания к туловищу и голове людей были подключены электрокардиографы и электроэнцефалографы. Так учёные следили за изменениями активности нервной системы и характера биения сердца испытуемых. Также исследователи узнавали у самих добровольцев, ощущают ли они удары тока, и просили назвать время, когда это происходило.

Как оказалось, люди реже замечали удары током, если они происходили во время сокращения сердечной мышцы. Во время расслабления сердца добровольцы ощущали удары током на 5% чаще и были на 7% чувствительнее к ним.